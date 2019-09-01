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فيلم وثائقي يكشف النقاب عن تمويل قطر لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا
الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
يستعد تلفزيون "أر تي بي أف" لعرض فيلم وثائقي يكشف النقاب عن تمويل قطر لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا، ودورها المشبوه في دعم الإرهابيين.
ويعرض الفيلم عبر برنامج الصحفي فرانسوا مازور، 5 سبتمبر المقبل، النشاط المزدوج لجمعية "قطر الخيرية"، عبر قدر كبير من المعلومات السرية حول دور المنظمة القطرية في تمويل الإسلام السياسي في جميع أنحاء أوروبا المتعلق بجماعة الإخوان الغامضة.
ويتناول الوثائقي بعنوان: "قطر.. حرب نفوذ الإسلام السياسي في أوروبا" الوقائع المذكورة في كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرنو وكريستيان شينو، وتفاصيل تمويل قطر لـ 140 مشروع مسجد ومراكز ثقافية ومدارس وكلها مرتبطة بجماعة الإخوان، من أكبر موقع بناء للمركز الإسلامي الأوروبي في مولهاوس ، الألزاس ، إلى متحف الحضارات الإسلامية الذي تم افتتاحه منذ عامين في لا شو دو فون في سويسرا، بما في ذلك برنامج استقبال للمهاجرين في صقلية في خضم الأزمة السورية أو مركز تدريب للأئمة في نيفر بتمويل مشكوك فيه. حيث تتبع القائمون على الفيلم المسار المالي والهيكل التمويلي لتلك المؤسسات بعد التشكك في أيديولوجيتها للحض على التطرف، واتضح أن جميعها ممولة من قطر.
وطرح الفيلم تساؤلاً، هل كل مبادرة ممولة من قطر هي جزء من مشروع أكبر؟ موضحاً أن هذا المخطط استراتيجية قطرية للتوسع في أوروبا عن طريق تنظيم الإخوان، مشيرا إلى "الحرب الباردة" التي تخوضها الإماراة منذ أكثر من عشر سنوات لاختراق أوروبا عبر مؤسسات الإسلام السياسي.
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