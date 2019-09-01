شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مقتل 5 وإصابة 21 آخرين بإطلاق نار في تكساس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ أمس (السبت) بإطلاق نار بغرب ولاية تكساس الأمريكيّة وأصيب 21 آخرين بجروح بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقال متحدّث باسم الشرطة في مدينة أوديسا للصحافيين «لدينا ما لا يقلّ عن 21 مصاب وخمسة قتلى على الأقل حتى الآن»، من دون أن يتّضح ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الـ21 مصاب.

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وأشارت الشرطة الأميركيّة في وقت سابق إلى أنّ مسلّحًا أطلق النار على أشخاص عدّة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها.

وأوضحت شرطة تكساس على فيسبوك أنّ «شخصًا (وربّما اثنين) يطوف منطقة أوديسا بمركبة ويُطلق النّار عشوائيًا على الناس».

ودعت الشرطة السكّان الى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.

وقال جيريمي موراليس، عمدة مدينة ميدلاند القريبة، إن مطلق الرصاص لقي حتفه رميا بالرصاص.