أوضح مصدر في "تيار المستقبل" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن رئيس الحكومة سعد الحريري "بدأ جولة اتصالات داخلية وخارجية لاحتواء ما حصل، وتحميل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على السيادة اللبنانية، وهذا ما أبلغه صراحة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو"، مؤكداً أن "لبنان يلتزم اليوم بالقرار 1701 أكثر من أي وقت مضى".
وفي هذا السياق، أكد مصدر مقرّب من "حزب الله" للصحيفة أن "القرار 1701 يخترق منذ عام 2006 من قبل العدو الإسرائيلي"، مشيرا الى أن كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله "واضح لجهة تغيير قواعد الاشتباك، وحقّه في الردّ على العدوان من أي منطقة لبنانية، سواء عبر الخطّ الأزرق أو من داخل مزارع شبعا المحتلة أو من البحر".
ورأى المصدر المقرب من الحزب أن "لا قيمة لأي قرار دولي إذا لم يحمِ السيادة اللبنانية ويحمِ المواطنين اللبنانيين من خطر العدوان الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من حزب الله للشرق الأوسط: لا قيمة لأي قرار دولي إذا لم يحمِ السيادة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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