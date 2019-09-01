مصدر مقرب من حزب الله للشرق الأوسط: لا قيمة لأي قرار دولي إذا لم يحمِ السيادة اللبنانية

أوضح مصدر في "​تيار المستقبل​" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ "بدأ جولة اتصالات داخلية وخارجية لاحتواء ما حصل، وتحميل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على السيادة ال​لبنان​ية، وهذا ما أبلغه صراحة إلى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​"، مؤكداً أن "لبنان يلتزم اليوم ب​القرار 1701​ أكثر من أي وقت مضى".

وفي هذا السياق، أكد مصدر مقرّب من "​حزب الله​" للصحيفة أن "القرار 1701 يخترق منذ عام 2006 من قبل العدو الإسرائيلي"، مشيرا الى أن كلام الأمين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​ "واضح لجهة تغيير قواعد الاشتباك، وحقّه في الردّ على العدوان من أي منطقة لبنانية، سواء عبر الخطّ الأزرق أو من داخل ​مزارع شبعا​ المحتلة أو من البحر".

ورأى المصدر المقرب من الحزب أن "لا قيمة لأي قرار دولي إذا لم يحمِ السيادة اللبنانية ويحمِ المواطنين اللبنانيين من خطر ​العدوان الإسرائيلي​".