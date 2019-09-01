جونسون يطالب النواب البريطانيين بتنفيذ نتيجة استفتاء بريكست

طالب رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من ​الاتحاد الأوروبي​ وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 تشرين الأول.

ولفت جونسون لـ"صنداي ​تايمز​" الى ان "الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب ​جيريمي كوربين​ والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف‭ ‬من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب- وتهوون بالبلاد في أتون الفوضى؟".

وأضاف "أم هل ستتحيزون لمن منا، يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار".

وكان جونسون قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو بدون اتفاق، لكن نواب المعارضة وبعضا من نواب ​حزب المحافظين​ الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة يوم الثلاثاء.

وتوضح جولات التصويت السابقة أن أغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة ​صحفية​ إنه "مساندة زعيم ​حزب العمال​ المعارض جيريمي كوربين تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق".



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