شرطة مدينة أوديسا: 5 قتلى بإطلاق نار عشوائي في تكساس

أعلن متحدّث باسم ​الشرطة​ في مدينة أوديسا في ولاية ​تكساس​ الأميركية أنه "لدينا ما لا يقلّ عن 21 ضحيّة وخمسة قتلى على الأقلّ" برصاص رجل أطلق النار عشوائيّاً على سائقي سيّارات بالمدينة، قبل أن يُقتَل هو أيضًا برصاص الشرطة، من دون أن يتّضح ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الضحايا الـ21.

من جهته، قال عمدة مدينة ميدلاند القريبة، لقناة "​فوكس نيوز​" إنّ هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.

ويأتي ​إطلاق النار​ هذا، بعد أقلّ من شهر على إقدام مسلّح على قتل 22 شخصًا بالرّصاص في مدينة أخرى في تكساس هي إل باسو على بُعد نحو 500 كيلومتر غرب أوديسا. وأشارت الشرطة في وقت سابق السبت إلى أنّ مسلّحًا أطلق النار على أشخاص عدّة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها.