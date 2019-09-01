اعلن المدير الإقليمي ل​مستشفى​ كويرون ب​إسبانيا​ إن الملك السابق ​خوان كارلوس​ (81 عاما) ووالد الملك الحالي ​فيليبي السادس​ غادر المستشفى أمس السبت بعد أسبوع من إجراء ​جراحة​ له في القلب.

وقال لوسيا الونسو "جلالة الملك دون خوان كارلوس غادر المستشفى. حالته مستقرة من الناحية الاكلينكية وفحص القلب بظهر أنه طبيعي".

ومازح الملك خوان كارلوس الذي تخلي عن العرش في عام 2014 الصحفيين لدى مغادرته المستشفى في ضواحي ​مدريد​. وقال "كأن شاحنة دهستك ولكن بعد أن ترفع الشاحنة. ينبض، أمر غريب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك إسبانيا السابق يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة بالقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.