محمد اسماعيل - القاهرة - تكساس- د ب أ:
أعلنت شرطة مدينة أوديسا بولاية تكساس الأمريكية مساء السبت بأن مطلق نار قتل 5 أشخاص وأصاب 16 آخرين.
وأكد الضابط ستيف روجرز بأنه كان هناك 21 ضحية في إطلاق النار الجماعي توفي من بينهم 5 أشخاص. وقال إن إطلاق النار وقع بعد توقف حركة المرور.
وتم تعريف مطلق النار فقط بأنه شاب أبيض في الثلاثينيات من العمر، وانه توفي أيضا.
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