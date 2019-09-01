جولة ليلية لمحافظ الجيزة في محطتي بإمبابة وجزيرة الذهب لحل أزمة انقطاع المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منتصف الليل محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من انقطاعات المياه بعدد من المناطق بالمحافظة.

وتواصل المحافظ، على الفور مع وزير الموارد المائية والرى ومع مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الجيزة لمياه الشرب للوقوف على أسباب مشكلة الانقطاعات والتى ترجع إلى وجود طحالب حول مرشحات محطات المياه مما يؤدى لإنسداد هذه المرشحات والتي تتطلب غسيلها أكثر من مرة في اليوم الواحد الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه أكثر من مرة على المناطق التى يتم تغذيتها من خلال المحطة.

وأكد راشد خلال تفقده المحطة أنة جرى الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكله الانقطاعات.

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالجيزة بسرعة تنفيذ الأعمال لاستعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاعات.

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ومن جانبه أوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن المشكلة موسمية تقلل معدلات وصول خدمة مياه الشرب خاصة للمناطق الواقعة بنهاية مواقع الخدمة.

وأشار إلى أنه في إطار الاتفاق الذى توصله إليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة للمياه سيتم التنسيق لزيادة منسوب المياه للمحطات مما يقلل نسبة استقبال المرشحات لمثل تلك الملوثات (الطحالب) ويعيد معدل ضخ المياه لطبيعته وسوف يشعر المواطنين بتحسن الضغوطات تدريجيا.

ولفت إلى أنه جرى استعادة العمل بالمحطات بطاقة 70 % وجارى العمل على مدار اليوم لرفع تلك النسبة لحين الوصول للمعدلات المعتادة.

ورافق المحافظ خلال جولته التي قام بها منتصف الليل كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ومنصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة .