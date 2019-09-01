السودان.. اعتقال مدير مكتب البشير بتهم "الفساد"

ألقت نيابة مكافحة الفساد القبض على حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير بعد أن فتحت في مواجهته بلاغا يتعلق بالأموال التي يتم التحقيق فيها مع البشير بتهمتي الثراء الحرام ومخالفة قوانين النقدالأجنبي.
وأوضحت مصادر محلية أن اعتقال بخيت تم على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة السبت أن بعض الأموال التي استلمها كانت عبر مدير مكتبه حاتم حسنبخيت.
وأكد المصادر أن النيابة المُختصة دونت بلاغات في بخيت تتصل بالاشتراك الجنائي في جرائم تتعلق النقد الأجنبي وقانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019م.
وكانت قد وجهت السبت هيئة قضائية في الخرطوم تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للبشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.
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