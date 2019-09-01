التحالف يدك مخازن درون وصواريخ دفاع جوي حوثية في صنعاء

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية تشمل مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي بذمار جنوبي شرق العاصمة صنعاء.

طيار وصواريخ دفاع جوي معادي بذمار جنوبي شرق العاصمة صنعاء. وأشار التحالف إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل حماية المدنيين.

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