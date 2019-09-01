كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال مدير مكتب البشير بتهم "الفساد" في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت نيابة مكافحة الفساد القبض على حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير بعد أن فتحت في مواجهته بلاغا يتعلق بالأموال التي يتم التحقيق فيها مع البشير بتهمتي الثراء الحرام ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.

وأوضحت مصادر محلية، أن اعتقال بخيت تم على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة السبت أن بعض الأموال التي استلمها كانت عبر مدير مكتبه حاتم حسن بخيت.

وأكد المصادر، أن النيابة المُختصة دونت بلاغات في بخيت تتصل بالاشتراك الجنائي في جرائم تتعلق النقد الأجنبي وقانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019م.

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كانت قد وجهت السبت هيئة قضائية في الخرطوم تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للبشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الجلسة الثالثة من محاكمة البشير انتهت في حدود منتصف نهار اليوم السبت، وذلك بعد استجواب البشير والاستماع لعدد من الشهود.

وتابع "بعد الاستجواب والاستماع، وجهت المحكمة تهمتي الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة للبشير".

وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.