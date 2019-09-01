كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار جهود مكافحة الحرائق في غابات الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، استمرار الحرائق في غابات الأمازون بالبرازيل، ليحاصر الدخان مئات الحيوانات، وأعلنت البرازيل إخماد جميع الحرائق التى كانت مندلعة في غابات الأمازون، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز الجمعة.

وانحسرت الحرائق بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة فى مكافحتها.

وأعلن المعهد الوطنى لبحوث الفضاء فى البرازيل، أن النيران اندلعت فى ما يزيد على 72 ألف حريق فى غابات الأمازون المطيرة هذا العام - وهو عدد قياسى للحرائق فى الدولة.

ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضى التى بلغت 40 ألف حريق.