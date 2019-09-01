كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأمريكية تعلن مقتل منفذ حادث إطلاق النار بولاية تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية اليوم الأحد مقتل مطلق النار في أوديسا مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مسلح طليق في الوقت الحالي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رئيس بلدية ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية مقتل شخصين في إطلاق النار على يد مسلحين.

كما ذكرت قناة تليفزيونية محلية والشرطة أن نحو 20 شخصا أصيبوا بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا غرب ولاية تكساس الأمريكية بعد أن أطلق النار عليهم مسلح أو ربما اثنين كانا يستقلان عربتين منفصلتين.

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وقالت شرطة أوديسا على فيسبوك "شخص (وربما اثنان) يقودان (سيارتين) في أنحاء أوديسا ويطلقان النار عشوائيا على الناس"، بحسب رويترز.

وأضافت:"هناك عدة ضحايا لإطلاق النار في الوقت الحالي. المشتبه به خطف للتو شاحنة تابعة للبريد الأمريكي".

وذكرت قناة (سي. بي. إس7) التابعة لشبكة (سي. بي. إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل الحادثة.