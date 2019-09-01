كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يعلن صد هجوم حركة طالبان على مدينة قندوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، صد هجوم شنته حركة طالبان ، السبت، من عدة اتجاهات على مدينة قندوز، المدينة الاستراتيجية الواقعة في شمال أفغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمى، أن مئات من مقاتلى طالبان قتلوا خلال محاولاتهم السيطرة على قندوز، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة ولا تزال عمليات التمشيط جارية.