كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب يتابع حادث إطلاق النار في تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتابع حادث إطلاق النار فى ولاية تكساس.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفانى غريشا قولها إنه تم إخطار الرئيس ترامب بالوضع فى تكساس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه شرطة الولاية، إصابة 22 شخصا على الأقل فى إطلاق نار بمحل تجارى بمنطقة ميدلاند، أوديسا.

وأوضحت شرطة ميدلاند أن مطلق النار ربما يكون شخصا واحد لا يزال طليقا، أو اثنين.

وتعتقد الشرطة أن هناك اثنين من مطلقى النار فى سيارتين منفصلتين إحداهما سيارة بريد.