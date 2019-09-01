كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار إلى 5 أشخاص وإصابة 22 بولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اطلاق النار إلى 5 وإصابة أكثر من 22 بولاية تكساس الأمريكية، وأكدت الشرطة أن المشتبه بإطلاقه النار رجل أبيض في منتصف الثلاثينيات.

وأكدت شرطة ميدلاند أن مطلق النار فى أوديسا قتل، مشيرة إلى أنه لا مسلح طليقا فى الوقت الحالى، وأكدت صحيفة الإندبندت مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 22 آخرين فى مدينتى ميدلاند أوديسا فى حادث إطلاق نار عشوائى بولاية تكساس الأمريكية.

وأكدت صحيفة "ذا الإندبيندت" أن اثنين مسلحين أطلقا النار بشكل عشوائى على أحد متاجر المستودعات المنزلية، فيما أكدت إدارة شرطة ميدلاند فى تكساس أن هناك تقارير عن إطلاق نارأخر فى متجر لأجهزة الكمبيوتر ، حيث وجهت الشرطة تحذيرات بأن اثنين من المسلحين طليقين أحدهما فى شاحنة تويوتا بيضاء اللون والآخر فى شاحنة بريدية.

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وقال رئيس بلدية أوديسا جيري موراليس "إنهم يطلقون النار عشوائيًا" ، وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز ، وأضاف: "لدينا قتيلان وما يصل إلى 20 إصابة".

وأكدت إدارة شرطة أوديسا أن المشتبه بهما كانا "يطلقان النار على أشخاص عشوائيين" مضيفة أنه كان هناك "العديد من ضحايا أعيرة نارية".