كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الأردنية تخفض أسعار المشتقات النفطية لشهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تخفيض أسعار المشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر على النحو التالي: البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلساً ليصبح 755 فلسا للتر بدلاً من 775 فلسا للتر، والبنزين 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 985 فلسا للتر بدلا من 1000 فلس للتر.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الأردنية، بحسب القرار انخفض سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 590 فلسا للتر بدلا من 605 فلسات للتر، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمى قد وصل إلى ما يقارب 7.2 دينار ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاعتيادي ،السبت، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من 1-30 سبتمبر، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أغسطس ومقارنتها

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بمثيلاتها لشهر يوليو الماضى، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أغسطس.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.787 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات التي استوفت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3545) تاريخ 4/3/2019) بـ(4.858) دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يذكر أن معدل سعر خام برنت انخفض من 64.1 دولار للبرميل لشهر يوليو الماضى الى 59 دولارا للبرميل في شهر أغسطس الماضي.