كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية الأردني يطلع على إجراءات اعداد الموازنة للعام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطلع وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية، اليوم السبت، على إجراءات دائرة الموازنة العامة المتعلقة بالتحضيرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2020.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء الاردن، وجه وزير المالية لدى لقائه مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة مجدي الشريقى والعديد من المدراء المعنيين، لتكثيف الجهود للإعداد للإطار العام ولمشروع الموازنات الواردة من الوزرات والدوائر الحكومية وتحديد الاحتياجات تمهيدا للسير بالإجراءات والمباحثات اللاحقة المتعددة لإعداد مشروع قانون الموازنة في الموعد الدستورى.