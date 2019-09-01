كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري لميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بدء عملية استهداف نوعى لموقع عسكرى يتبع لميليشيات الحوثي.

وطالب التحالف - طبقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية الليلة - من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار.

وقال تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، إنه قام بتدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بذمار، وهو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي.

Advertisements

وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

إلى ذلك استمرت المعارك لليوم الثالث على التوالي بين قوات الجيش اليمني، مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، وميليشيا الحوثي الانقلابية بمحيط مدينة حرض الحدودية، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، السبت، إن وحدات من الجيش الوطني تعمل على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيا الحوثية.

وأكد المركز أسر 11 عنصراً من الميليشيا في المواجهات، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصراً بينهم قيادات ميدانية.