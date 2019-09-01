كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تخفض الرسوم الجمركية على صادرات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وثائق لوزارة التنمية والاقتصاد الروسي، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية على صادرات النفط الروسية، ستنخفض بداية من 1 سبتمبر بقيمة 3.4 دولار للطن الواحد، لتصل إلى 90.7 دولار بدلا من 94.1 دولار للطن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن متوسط سعر نفط الأورال خلال فترة المراقبة من 15يوليو/ تموز إلى 14 أغسطس بلغ 61.4 دولارا للبرميل، أو 448.5 دولارا للطن الواحد.

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وأكدت الوثائق أن الرسوم المخفضة للنفط لعدة حقول، في سيبيريا الشرقية، وحقول بحر قزوين وحقول "بريرازلومنوي" المتعلقة بمعادلة الحسابات الجديدة والتي تم اتخذها في إطار مناورة الضرائب بصناعة النفط، منذ 1 فبراير/ شباط من عام 2015، ستبقى عند مستوى الصفر.

وأضافت الوثيقة أن الرسوم على نفط عالى اللزوجة ستنخفض إلى 9 بدلا من9.4 دولار أمريكي، أما الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت ستنخفض إلى 27.2 دولارا للطن الواحد، ورسوم منتجات النفط الداكن ستنخفض إلى 90.7 دولار أمريكي للطن الواحد، أما رسوم تصدير البنزين ستنخفض إلى 27.2 دولار، ورسوم النفط المباشر ستنخفض إلى 49.8 بدلا من 51.7 دولار للطن الواحد.

وستبقى الرسوم على الغاز المسال عند مستوى الصفر، أما الرسوم على فحم الكوك ستنخفض إلى 5.8 بدلا من 6.1 دولار للطن.