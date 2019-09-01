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قمة مصرية كويتية تبحث التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

الأحد 1 سبتمبر 2019

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب الخليج 365

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وكبار المسؤولين.

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وستتناول المباحثات الكويتية المصرية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ستشهد الزيارة، التي تعد الثالثة للرئيس السيسي منذ توليه مهام الرئاسة في 214، توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين.

وقال السفير الكويتي لدى مصر، محمد الذویخ إن زيارة الرئيس المصري للكويت تجسد عمق العلاقات الثنائية الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة.