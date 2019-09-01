شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقلة الإيرانية» على القائمة السوداء الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (واشنطن)

أعلن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 تتجه إلى سورية. وقال بومبيو في وقت متأخر الليلة قبل الماضية: «لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها إلى ميناء طرطوس».

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الناقلة التي أَفرجت عنها سلطات جبل طارق على قائمتها السوداء وفرضَت عقوبات على ربانها. وقالت الوزارة في بيان: «أدريان داريا 1 تُعتبر ملكيّةً محظورة وفقًا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

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وأفادت بأن الناقلة «تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري».

وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلّفة مكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكير إنّ «سفناً مثل أدريان داريا 1 تُموّل الأنشطة الضارة للنظام وتنشر الإرهاب». محذرة من أن أيّ شخص يُقدّم الدعم للناقلة يواجه خطر فرض عقوبات عليه.

وكانت تقارير إعلامية غربية أفادت بأن الناقلة الإيرانية ستقوم بإفراغ حمولتها من النفط الخام في سفنٍ أصغر حجما لتنقُلهُ إلى سورية في انتهاك محتمل لشروط إخلاء سبيلها. ونسبت صحيفة «وول ستريت جورنال» لمسؤول أمريكي قوله: إن وزارة الخارجية تعمل لتعطيل ما تعتبره خطة للناقلة الإيرانية لتسليم النفط إلى النظام السوري.