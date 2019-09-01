شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عاما.. محاكمة متهمي 11 سبتمبر 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حددت جهات قضائية في الولايات المتحدة يوم 11 يناير عام 2021 موعدا لبدء محاكمة خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، و4 متهمين آخرين، بعد تأجيل تلك المحاكمة أكثر من مرة.

وستتم محاكمة خالد إلى جانب 4 متهمين آخرين هم: وليد بن أوتاش، رمزي بن شيبه، عمار البلوشي، ومصطفي الهوساوي في محكمة عسكرية في خليج غوانتانامو في كوبا. ويواجه المتهمون الـ5 اتهامات تتعلق بجرائم حرب، من بينها الإرهاب وقتل نحو 3 آلاف شخص.

وستكون هذه أول محاكمة بعد نحو 20 عاما من الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، وفي حال إدانتهم سيواجه المتهمون أحكاما بالإعدام.

وأُلقي القبض على خالد شيخ محمد في باكستان عام 2003، قبل ترحيله إلى قاعدة غوانتانامو التي تم فيها توجيه الاتهامات له.