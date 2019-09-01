شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد محور صعدة.. وتدمير معسكرات الحوثي في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعترفت مليشيا الحوثي أمس (السبت)، بمقتل قائد محور صعدة العميد ركن أمين الحميري مع عدد من مسلحيه في قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية كتاف بالمحافظة.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات الجوية على مواقع المليشيات الإرهابية في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف شمال مصعدة، بعد نجاح الجيش الوطني في السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى الوادي وقطع إمدادات مليشيا الحوثي المتمردة إلى المنطقة.

من جهة أخرى، دمرت مقاتلات التحالف أمس مخازن للأسلحة وآليات عسكرية ومعسكرات سرية للمليشيات في شمال مدينة حرض بمحافظة حجة. وأعلن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الـ5 بحرض أن عشرات من مسلحي الحوثي قتلوا في القصف الجوي، مؤكدا أن ألسنة اللهب تتصاعد من مخازن الأسلحة.

وكان الجيش الوطني تمكن أمس الأول من أسر 7 حوثيين في محيط مدينة حرض وسيطر على نحو 15 كيلومترا وقرى بني هلال والراكب والعسيلة ووصل إلى الأطراف الشمالية للمدينة، حيث يتمركز حاليا على بعد كيلومتر واحد من الطريق الرابط بين ميدي ومدينة حرض.