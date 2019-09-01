نقطة نظام.. زلة الدكالي

هناك من يحرص، بقدر كبير من الإصرار، على تطبيق مقولة: «هل تعرف العلم؟ لا، لكنني أعرف الزيادة فيه». والأمر هنا ينطبق على وزير الصحة «التقدمي» أنس الدكالي.

فبعد حلقة برنامج «حضي راسك» الإذاعية، التي خصصها منشّطها لموضوع التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض الأطباء في حق المرضى، بادرت هيئة الأطباء إلى تقديم شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكان الأمر إعمالا إيجابيا للقوانين المنصوص عليها لحماية المتضررين؛ لكن الأمر بات سخيفا عندما بادر وزير الصحة بدوره إلى تقديم شكاية.

كنا، إلى غاية هذا الأسبوع، نعتقد أن وزير الصحة موجود لحماية صحة المواطنين، فإذا بنا نكتشف اليوم أنه بات يشغل مسؤوليته هذه من أجل حماية فئة فاسدة من الأطباء، دون أن نعرف لماذا وبأية خلفية ولحساب من؟

لقد استمعنا إلى برنامج محمد عمورة، وفي ما يخص الممارسة الصحافية المهنية، فقد قام بواجبه الذي ينتظره منه المجتمع، أي إعطاء الكلمة لمن لا كلمة لهم، وللطرف الضعيف والمهدد، وهذا أول أدوار الإعلام، خاصة عندما يكون عموميا ممولا من جيوب المواطنين.

هل اعتبر برنامج عمورة جميع الأطباء فاسدين؟ لو فعل ذلك لكنا أول من ينتقده ولما صدّقه أحد. الكل يعرف أن الفساد نسبي، وأن المطالبة بمحاربته لا تعني محاربة الجسم المهني كله. لقد نقل تحرّك الوزير الأمر إلى خانة الاشتباه في وجود ضغوط من جانب لوبيات الفساد، وهو ما نتمنى ألا يطال «حكماء الهاكا».