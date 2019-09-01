شكرا لقرائتكم شرطة تكساس: 5 قتلى و21 مصابا في إطلاق نار بمنطقة ميلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرين في حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأميركية، حسب ما أعلنت عنه الشرطة اليوم الأحد، لافتة إلى أن المشتبه بإطلاقه النار رجل أبيض في منتصف الثلاثينيات.

وأفادت شرطة ميدلاند بولاية تكساس بمقتل مطلق النار في أوديسا مشيرة إلى أنه لا مسلح طليق في الوقت الحالي.

ذكرت قناة تلفزيونية محلية والشرطة في وقت سابق أن نحو 20 شخصا أصيبوا بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأميركية، السبت، بعد أن أطلق النار عليهم مسلح أو ربما اثنين كانا يستقلان عربتين منفصلتين.

وقالت شرطة أوديسا على فيسبوك "شخص (وربما اثنان) يقودان (سيارتين) في أنحاء أوديسا ويطلقان النار عشوائيا على الناس".

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وأضافت "هناك عدة ضحايا لإطلاق النار في الوقت الحالي. المشتبه به خطف للتو شاحنة تابعة للبريد الأميركي".

وذكرت قناة (سي.بي.إس7) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق

سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

وفي منشور على صفحتها على فيسبوك، دعت شرطة ميدلاند المواطنين الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء في المنزل.

وأشارت تقارير إلى أن المسلحين كانا يستقلان سيارتين منفصلتين.

وأضاف بيان للشرطة: "إن السيارتين التي يتم الحديث عنهما هما من طراز تويوتا وشاحنة بريد أميركي USPS".