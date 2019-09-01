شكرا لقرائتكم ليبيا.. مقتل 4 أشخاص بقصف لطائرات تركية مسيّرة جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص في قصف لطائرات تركية مسيّرة جنوب طرابلس الليبية.

وشنّ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، السبت، سلسلة ضربات جوية جديدة ضد أهداف ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في مدينة غريان الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

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يأتي ذلك بعد هدوء نسبي ساد المدينة، طوال اليومين الماضيين.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، إن غارات جوّية نفذها سلاح الجوّ، السبت، قصف بها تمركزات الميليشيات التابعة لما يعرف بـ"قوة حماية غريان" الموالية لحكومة الوفاق، وقتلت مسلّحين اثنين من هذه المجموعة، إلى جانب تدمير عدد من الآليات.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، تحولت مدينة غريان إلى هدف عسكري لقوات الجيش الليبي، في إطار خطّة تستهدف إعادة السيطرة على هذه المدينة وتحريرها من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية الموالية لقوات حكومة الوفاق.