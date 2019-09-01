شكرا لقرائتكم الجزائر.. الوساطة تعد مشروع قانون لتنظيم الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واقترحت هيئةُ الوساطةِ والحوارِ في الجزائر مشروعَ قانون يؤسسُ لسلطة مستقلة لتنظيمِ والإشرافِ على الانتخابات، يتمُ مناقشتُه لاحقا مع الطبقة السياسية ونشطاءَ في الحراكِ كما أكدَ ذلك المجلسُ الاستشاريُ للهيئة خلال أول اجتماع لأعضائِه.

وصرح حفناوي غول عضو المجلس الاستشاري لهيئة الوساطة والحوار في هذا الصدد قائلا إن" كل السلطات ستمنح للجنة ويمكن لأي جهة تقديم مقترحاتها حتى لا يكون أي تزوير في الانتخابات".

وفي وقتٍ أكدت هيئةُ الحوارِ على وجودِ شبهِ اجماعٍ بين مختلفِ الجهاتِ المعنيةِ على تنظيمِ انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، أكدت قوى البديلِ الديموقراطي تمسكَها بمطلبِ المرحلة الانتقالية التأسيسية قبلَ التفكيرِ في الانتخابات.

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حيث قالت زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إن " المسار التأسيسي الذي نطالب به يستوجب تطهير الوضع الحالي قبل العودة إلى مسار انتخابي."

وقابل هذا الجدل بخصوصِ مخرجاتِ الأزمة استمرارُ الحراكِ الشعبي الرافضِ لإجراء انتخابات يشرفُ عليها رموزُ النظامِ السابق، فيما تراهنُ السلطةُ على لجنةِ الوساطةِ للتوصلِ إلى توافق يخرج البلاد من الأزمة.

وتسارعُ هيئةُ الحوارِ الزمنَ لإحداث توافق في البلاد، بينما تجددت دعوات على مواقعِ التواصل لإعادةِ الزخم إلى المسيرات الرافضة لعمل الهيئة، ما يجعل السلطة الحاكمة مطالبة بتقديم المزيد من الضمانات في الاستجابة لمطالب الحِراك.