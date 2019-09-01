«التضامن»: اليوم بدء صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف

الموجز
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية، سيكون بداية من اليوم الأحد.
ووجهت الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى في بيان صادر اليوم -السبت – رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتباراً من غداً الأحد.
وأشارت والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الأحد الأول من سبتمبر.
وأضافت أن المعاشات المحوَّل صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر،
ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه، اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر.
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