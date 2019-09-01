فعاليات فنية واستعراضية في اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - مرسى مطروح- أ ش أ:

أقيمت بمحافظة مطروح مساء اليوم السبت فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة مرسى مطروح، على هامش اختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية لعام 2019.

حضر فعاليات اليوم سكرتير عام محافظة مطروح المحاسب محمد ابو غنيمة، نائبا عن المحافظ اللواء مجدى الغرابلي، وأحمد آجى نائب السفير الإندونيسي بالقاهرة، وأحمد رمضان المستشار الثقافي بالسفارة الإندونيسية.

تضمنت الفعاليات عددا من العروض والفقرات فنية والاستعراضية، منها رقصة زابين، وورقصة موسيقى رامباك بيدوج ، ورقصة رفاعى جيلينج ، وموسيقى أنكلونج، والتى تعبر عن الثقافة الإندونيسية وما توحى به من أصاله عبر التاريخ.

وأكد سكرتير عام المحافظة عمق العلاقات المصرية الإندونيسية، مضيفا أن مصر تحتضن وترحب بكافة الثقافات والتبادل الثقافي مع الدول الصديقة، معربا عن مع ترحيب محافظة مطروح بإقامة اليوم الثقافي الإندونيسي على أرضها؛ بما يتزامن مع اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2019.