محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع حادث إطلاق النار في ولاية تكساس.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشا قولها إنه تم إخطار الرئيس ترامب بالوضع في تكساس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة الولاية عن إصابة 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار بمحل تجاري بمنطقة ميدلاند، أوديسا.
وأوضحت شرطة ميدلاند أن مطلق النار ربما يكون شخصا واحد لا يزال طليقا، أو اثنين.
وتعتقد الشرطة أن هناك اثنين من مطلقي النار في سيارتين منفصلتين إحداهما سيارة بريد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتابع حادث إطلاق النار في تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.