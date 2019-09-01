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تعيين رئيسا جديدا للديوان الملكي في المملكة السعودية

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 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء تعيين فهد بن محمد العيسى في منصب رئاسة الديوان الملكي خلفا لخالد بن عبدالرحمن العيسى.

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