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قتلى في إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية

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قتل شخصا وأصيب آخرون في إطلاق نار عشوائي بمنطقة ميدلاند وأوديسا في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة في ميدلاند إن مسلحين اثنين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة هوم ديبوت في أوديسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية أن إدارة

السلامة العامة في تكساس قالت إن عدة أشخاص من بينهم ضابط أصيبوا بالرصاص.

وفي منشور على صفحتها على فيسبوك، دعت شرطة ميدلاند المواطنين الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء في المنزل.

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وأشارت تقارير إلى أن المسلحين كانا يستقلان سيارتين منفصلتين.

وأضاف بيان للشرطة: "إن السيارتين التي يتم الحديث عنهما هما من طراز تويوتا وشاحنة بريد أميركي USPS".

وذكرت قناة (سي.بي.إس7) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

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