إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية

قالت شرطة تكساس إن نحو 20 شخصا تعرضوا لإطلاق نار بواسطة مسلح أو ربما اثنين بمنطقة ميدلاند/أوديسا.

وأفادت تقارير بمقتل شخص على الأقل وإصابة العديد. لإطلاق نار بواسطة مسلح أو ربما اثنين بمنطقة ميدلاند/أوديسا.وأفادت تقارير بمقتل شخص على الأقل وإصابة العديد.

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