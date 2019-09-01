إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية

قالت شرطة تكساس إن نحو 20 شخصا تعرضوالإطلاق نار بواسطة مسلح أو ربما اثنين بمنطقة ميدلاند/أوديسا.
وأفادت تقارير بمقتل شخص على الأقل وإصابة العديد.
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