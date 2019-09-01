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تواصل عمليات الجيش اليمني في حرض وأسر 20 حوثياً

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استمرت المعارك لليوم الثالث على التوالي بين قوات الجيش اليمني، مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، وميليشيا الحوثي الانقلابية بمحيط مدينة حرض الحدودية، في محافظة حجة شمال

غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، السبت، إن وحدات من الجيش الوطني تعمل على

تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيا الحوثية.

وأكد المركز أسر 11 عنصراً من الميليشيا في المواجهات، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصراً بينهم قيادات ميدانية.

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