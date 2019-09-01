العثور على رئيس صندوق التنمية الروسي المختفي أثناء السباحة

أعلنت السلطات القرغيزية العثور على رئيس "صندوق التنمية الروسي القرغيزي"، أركين أسراندييف، حيا بعدما فقد الاتصال معه لساعات أثناء محاولته قطع بحيرة إيسيك كول الشهيرة سباحة.

ونقلت وسائل إعلام قرغيزية عن المدعي العام في مقاطعة إيسيك كول، ألوغبك أوزاكبايف، قوله إنه عثر على أسراندييف عند الشاطئ الجنوبي للبحيرة منتصف الليل.

وسبق أن أطلقت فرق الطوارئ في جمهورية قرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى عمليات بحث واسعة عن رئيس "صندوق التنمية الروسي القرغيزي" بعد أن اختفى عن الأنظار في حوالي الساعة الـ18:00 مساء السبت، إثر تشكل موجة عالية في البحر.

وقد بدأ أسراندييف البالغ من العمر 42 عاما

الجولة السباحية صباح يوم السبت برفقة قارب مطاطي بمحرك كان على متنه عدد من الأشخاص. لكنهم فقدوا الاتصال معه أثناء الموجة. ورجح أحدهم أن يكون المفقود قد توجه نحو الشاطئ.

وأوعز رئيس وزراء قرغيزستان، محمد غالي أبي الغازييف، إلى وزارة الطوارئ وغيرها من الهيئات المختصة، بتعبئة قواتها من أجل البحث عن أسراندييف، والذي سبق وتمكن من عبور البحيرة نفسها سباحة قبل سنتين.