أكد سكان من محافظة ديالى، شمالي شرق العراق، سماعهم دوي انفجارين في قرية "الإصلاح" التابعة للمحافظة، ليتبين بعد ذلك أن "بقرتين مفخختين"انفجرتا.
وقال شهود عيان، إن "صوت انفجارين سمعا في القرية، وعند خروج الناس لمعرفة مصدرهما تبينأن بقرتين مفخختين انفجرتا، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطن بجروح".
وأضافوا، "يتوقع أن يكون تنظيم داعش هو من يقف وراء عملية تفخيخ البقرتين وإرسالهما إلى القرية التي قاتلت ضده".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار بقرتين مفخختين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.