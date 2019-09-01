كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين وإصابة 20 إثر إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة نحو 20 شخصا بجروح في إطلاق نار بمدينة أوديسا بولاية تكساس. ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن شرطة تكساس قولها إن مسلحا خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.

كما أعلنت مصادر لـ"سكاي نيوز"، مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار عشوائي بمنطقة ميدلاند وأوديسا في ولاية تكساس الأميركية.

وقالت الشرطة في ميدلاند إن مسلحين اثنين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة هوم ديبوت في أوديسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية أن إدارة السلامة العامة في تكساس قالت إن عدة أشخاص من بينهم ضابط أصيبوا بالرصاص.

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وفي منشور على صفحتها على فيسبوك، دعت شرطة ميدلاند المواطنين الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء في المنزل.

وأشارت تقارير إلى أن المسلحين كانا يستقلان سيارتين منفصلتين.

وأضاف بيان للشرطة: "إن السيارتين التي يتم الحديث عنهما هما من طراز تويوتا وشاحنة بريد أميركي USPS".

وذكرت قناة (سي.بي.إس7) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل الحادثة.