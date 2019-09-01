كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي: لقاء مُرتقب مع واشنطن بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، عن لقاء مرتقب مع واشنطن بشأن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد أن السودان استوفى كافة الشروط لخروجه من القائمة الأمريكية.
وقال السلمي، إن البرلمان العربي أعدَّ مذكرة قانونية سيتم تسليمها للحكومة السودانية لترسلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن المذكرة القانونية مكتملة الأركان تحتاج لدعم من المجتمع الإقليمي والعربي والإفريقي.
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قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، في وقت سابق، إن الخرطوم تسعى للتعاون مع واشنطن، من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأضاف كباشي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة ظلت دوما نصيرة للديمقراطية، وأن ما تم التوافق عليه في السودان يتماشى مع ما تدعو إليه واشنطن، مؤكدا سعي المجلس العسكري الانتقالي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية.
واسترسل قائلا: "قمنا بتنوير مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، والسلك الدبلوماسي في السودان بما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأننا سنوقع على الاتفاق في السابع عشر من الشهر الجاري".
وردا على سؤال حول التحديات التي قد تهدد الاتفاق على الوثيقتين السياسية والدستورية، قال كباشي: "نعتقد أن التحديات لا تزال موجودة، وعلينا في المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير أن نتمسك بهذا الاتفاق باعتباره الحد الأدنى الذي توافقنا عليه للعبور بالبلاد من الأوضاع الحالية والانطلاق إلى الأمام".
وتابع قائلا: "الضامن الحقيقي لنجاح هذا المرحلة وتأمين هذه المكتسبات هي إرادة الشعب السوداني وطرفي التوافق والقوى السياسية الأخرى".
قال مسئول فى الخارجية الأمريكية، إن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب "يتطلب وقتا وموافقة من الكونجرس".
وأبدى المسئول الأمريكى ـ فى تصريح لقناة "الحرة" الفضائية الاثنين الماضي، انفتاح" الولايات المتحدة الأمريكية على "الانخراط مع الحكومة السودانية" إلى حين رؤية "مدى التزام السودان واحترامه لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وأضاف المسؤول الأمريكى أن ما جرى فى السودان مهم، ولكن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به من قبل كل المعنيين، "نحن مسرورون جدا لرؤية ما حصل فى السودان فى الساعات الماضية".
وأوضح أن "الحكومة التى تم تشكيلها هى حكومة تسوية وحل وسط، وهناك تمثيل للنساء فيها بنسبة 17 %".
وأدى مجلس سيادى غالبيته من المدنيين فى السودان، اليمين الدستورية الأسبوع الماضى بموجب اتفاق بين المجلس العسكرى الحاكم وممثلى حركة الاحتجاج، وتضمن "الإعلان الدستوري" فترة انتقالية من ثلاث سنوات.