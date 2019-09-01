كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب يدعو إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد لمواجهة ما وصفه بالتحديات الكبيرة المثيرة للقلق.
وقال بري، في كلمة ألقاها خلال مهرجان أقيم لمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيان، إنه ينبغي إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتنفيذ ما تم التفاهم عليه في لقاء بعبدا.
كما أكد بري وفقاً لـ "سبوتنك" إن بلاده لن تسمح لإسرائيل بترميم صورتها الردعية في الشرق الأوسط على حسابنا"، مشيراً إلى أن "تل أبيب بعد التأكد من أنه لا حرب على إيران وباب التفاوض (مفتوح) مع طهران وعبر القنوات الأوروبية، وأن الأمور في اليمن وسوريا لا تميل لمصلحتها، لم يبق لها إلا جبهة لبنان لتعديل ميزان القوى".
وكانت لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قد أعلنت خلال الجلسة التشريعية العامة، أنها تمكنت من تقليص العجز الاقتصادي من 7.6 بالمئة من الناتج المحلي المقترح في الخطة الحكومية إلى 6.6 بالمئة.
لكنّ مراقبين اقتصاديين يقولون إنّ تحقيق هذه النسبة في العجز محاطة في الشكوك، في ظل استمرار الإنفاق العام على أساس القاعدة العشرية طوال سبعة أشهر مضت، أي وفقاً لموازنة العام 2018، التي بلغت نسبة العجز فيها 11.5 بالمئة من الناتج المحلي.
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، الجمعة، في مقر السفارة ببيروت، رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي.
وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
ويذكر أن السفير البخاري ومروان الصالح ممثل السفارة السعودية في لبنان، زار الوزير اللبنانى السابق عدنان القصّار وشقيقه عادل في مقرّ الإدارة العامة لمجموعة فرنسَبنك، حيث قدم لهما المباركة بعيد الأضحى بعد عودتهما من السفر.
وتم خلال اللقاء، البحث في واقع العلاقات الوديّة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وسبل تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
وشدد القصّار على أهمية العلاقة السعودية – اللبنانية. مؤكداً أنها "متميّزة واستراتيجيّة".
كان استعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مع سفراء الدول العربية لدى لبنان، التطورات المتعلقة بالحادث الذى وقع فى ضاحية بيروت الجنوبية جراء سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار، ورؤية لبنان لما جرى.