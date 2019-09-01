أبرحوه ضربا قبل أن يسلموه للأمن… تفاصيل القبض على نشال في طنجة-فيديو

تمكن سكان حي طنجة البالية، أمس الجمعة، بطنجة، من توقيف نشال فيما لاذ آخر بالفرار خلال قيامهما باعتراض سبيل أحد المارة ومحاولة سرقة أغراضه الشخصية.

وكشف شهود عيان ل “اليوم24” أن مجموعة من شباب الحي شاهدو المشتبه بهما وهما يهددان أحد المارة بواسطة سيفين، ما استدعى تدخلهم، وإلقاء القبض على أحد النشالين المسمى أيوب، والملقب ب “ميو”، البالغ من العمر 21 عاما، حيث أبرحوه ضربا، قبل تسليمه إلى العناصر الأمنية، فيما تمكن رفيقه من الفرار إلى وجهة مجهولة.

العناصر الأمنية تسلمت النشال من شباب الحي ونقلته إلى مفوضية الأمن للتحقيق معه في ملابسات محاولة السرقة وتحديد هوية رفيقه.