إصابات في واقعتي إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان على الأقل وأصيب ونحو 20 آخرون، الأحد، في حادث إطلاق نار بمنطقة ميدلاند وأوديسا بولاية تكساس الأمريكية.

وأكد رئيس بلدية ميدلاند، مقتل شخصين في إطلاق النار.

وذكرت شرطة تكساس أن "حادث إطلاق النار ارتكبه مسلح أو اثنين، وأنه أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا".

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه "تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واقعة إطلاق النار في تكساس".