عملية نوعية للتحالف تستهدف مليشيا الحوثي في ذمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، تدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بذمار في اليمن.

وأوضح التحالف، في بيان، أن "الموقع عبارة عن مخزن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي".

وأشار التحالف إلى أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين".

وكان التحالف قال، مساء السبت، إنه سيبدأ تنفيذ عملية استهداف نوعي لموقع عسكري يتبع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار شمالي البلاد.

وطالب التحالف، في تصريحات أوردتها قناة الإخبارية السعودية، المدنيين بعدم الاقتراب من الموقع المستهدف في المحافظة الواقعة شمالي اليمن والتي تبعد عن مطار العاصمة 130 كيلومترا.