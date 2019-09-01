أمريكا ..قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، منذ قليل، سقوط قتيل على الأقل وإصابة 10 أشخاص في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية.

و قالت شرطة تكساس إن نحو 20 شخصا تعرضوا لإطلاق نار بواسطة مسلح أو ربما اثنين بمنطقة ميدلاند/أوديسا.