الان تتابع أمريكا ..قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، منذ قليل، سقوط قتيل على الأقل وإصابة 10 أشخاص في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية.
و قالت شرطة تكساس إن نحو 20 شخصا تعرضوا لإطلاق نار بواسطة مسلح أو ربما اثنين بمنطقة ميدلاند/أوديسا.
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