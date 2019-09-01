نصر الله يؤكد : الرد على العدوان الإسرائيلي على لبنان قادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الرد على العدوان الإسرائيلي على لبنان قادم وهو في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم فعله، مبيناً أن العدوان الاسرائيلي على لبنان سيكون له تبعاته وأن العدو الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وأن كل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة.

وقال السيد نصر الله في كلمته خلال إحياء الليلة الاولى من عاشوراء أننا امام عدوان اسرائيلي واضح حصل على لبنان لافتا ان نتنياهو تبنى عمليا العمل العدواني في العراق وسوريا ولبنان ومشيرا الى أن الاسرائيليين يتحدثون منذ الساعات الاولى عن العملية واهداف محددة في العملية.

وعبر الأمين العام لحزب الله في بداية الكلمة عن تقديره العالي للموقف الرسمي اللبناني ازاء العدوان وخاصة موقف رئيس الجمهورية وموقف رئيس مجلس النواب وكذلك موقف رئيس مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الاعلى ومواقف الاحزاب والموقف الشعبي العام وهناك اجماع وطني على اعتبار ما حصل عدوانا على لبنان.

وحول مكان وطبيعة الرد قال السيد نصر الله: قلت ان الرد سيكون في لبنان وليس في مزارع شبعا والمقصود أن الرد من لبنان، واضاف: عادةً كنا نرد في مزارع شبعا واحببت ان اقول ان الرد سيكون مفتوحا والمقصود الرد في لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا، ومزارع شبعا ارض لبنانية يجب العمل على تحريرها.

وأشار الى ان التكهنات في وسائل الاعلام ولدى المحللين حول طبيعة الرد لا اساس لها والمسألة هي في يد الميدان والقادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم ان يفعلوا والامر يحتاج فقط الى دعائكم بالتوفيق والنصر وردع العدو.

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ولفت الى أن نتنياهو يريد حجة ليقصف ويعتدي وينسف قواعد الاشتباك ويخلق قواعد اشتباك جديدة وأن الشماعة لدى نتنياهو هي قصة مصانع صواريخ دقيقة، ولا وجود لأي مصنع هناك.

وأعلن السيد نصر الله ان لدى المقاومة في لبنان من الصواريخ الدقيقة ما يكفيها، وما تحتاجه من صواريخ دقيقة أمام اي مواجهة ولكن ليس لديها مصانع صواريخ دقيقة، وإذا أصبح لديها في يوم من الأيام مصانع صواريخ دقيقة سوف تقول ذلك بكل فخر واعتزاز.

وأكد ان الاسرائيلي الذي يصنع أسلحة نووية وكيميائية لا يجوز له ان يرفع يافطة اسمها ان حزب الله لديه مصانع صواريخ دقيقة وهذا من حقنا ولكن ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة.

ولفت الى أن هذه حجة كبيرة يحاول أن يقدمها نتنياهو للمجتمع الدولي والمستوطنين للقول أن الأمر يستحق المغامرة، هو يكذب عليهم.

في موضوع المسيّرات أكد السيد نصر الله ان هذا الموضوع صبرنا عليه طويلا واول الرد على الاعتداء بالمسيرات المفخخة يجب ان يكون بدء مرحلة جديدة اسمها انه يجب ان نعمل على اسقاط المسيرات الاسرائيلية في السماء اللبنانية بمعنى ان يكون حقا واضحا يُعمل به موضحا ان هذا لا يعني انه كلما حلقت مسيرة في سماء لبنان سنسقطها، ممكن كل يوم، ممكن كل أسبوع، ممكن كل ساعة… والمهم ان يشعر الاسرائيلي ان الجو ليس مفتوحا أمامه