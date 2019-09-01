علي درويش: نجدد مطالبتنا بجلاء حقيقة اختفاء الامام الصدر ورفيقيه

أشار النائب ​علي درويش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​ نستذكر قامة وطنية، حملت رسالة عنوانها العيش المشترك والوحدة الوطنية وليكون لبنان وطنا لجميع أبنائه".

وأضاف: "نجدد اليوم تأكيدنا على ضرورة جلاء الحقيقة في قضية اختفائه ورفيقيه، لما يفتقد وطننا له ولأمثاله في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".