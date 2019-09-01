أشار النائب علي درويش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نستذكر قامة وطنية، حملت رسالة عنوانها العيش المشترك والوحدة الوطنية وليكون لبنان وطنا لجميع أبنائه".
وأضاف: "نجدد اليوم تأكيدنا على ضرورة جلاء الحقيقة في قضية اختفائه ورفيقيه، لما يفتقد وطننا له ولأمثاله في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".
كانت هذه تفاصيل خبر علي درويش: نجدد مطالبتنا بجلاء حقيقة اختفاء الامام الصدر ورفيقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.