الجيش الإسرائيلي يرجئ تدريبا عسكريا بسبب الوضع مع حزب الله

أرجأ رئيس أركان ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيف كوخافي​، تدريبا كان مقررا الأسبوع المقبل، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية بحرية وبرية وإغلاق المجال الجوي شمالي البلاد أمام ​الطيران المدني​.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المجال الجوي أغلق في منطقة ​كريات شمونة​ وأجزاء من الجليل، كما نشر، المزيد من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة. وشوهدت صباح يوم السبت، أرتال عسكرية إسرائيلية متجهة إلى الحدود ​الشمال​ية، كما قام الجيش بنقل فرق عسكرية من ​الجولان​ المحتل إلى الحدود اللبنانية.

و ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "سلاح البحرية الإسرائيلي رفع من جاهزيته واحتياطاته، خلال الأيام الأخيرة، خشية من عملية بحرية ل​حزب الله​ اللبناني". وكان الجيش الإسرائيلي ألغى جميع الإجازات والتسريحات الممنوحة للجنود في خمسة ألوية قتالية بالشمال على خلفية التوتر مع "حزب الله"، ومنع الجنود والسيارات العسكرية من الخروج من المعسكرات الشمالية القريبة من الحدود.

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