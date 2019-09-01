خواجة: حل مشكلة لبنان لا تتم الا بقانون انتخابي عصري

أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ بأن تبادر الحكومة الى دفع الحياة السياسية والإدارية في البلاد لتأمين حاجات الناس وتحقيق مصالحهم. وخلال تكريم ثانوية الشهيد مصطفى شمران تلامذتها الناجحين في الشهادات الرسمية باحتفال حاشد، اعتبر ان حل مشكلة ​لبنان​ لا تتم الا بقانون انتخابي عصري يلبي الطموحات الوطنية ويؤسس لشراكة حقيقية وفاقا لمعايير الكفاءة وليس الطائفة.

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