لفتت صحيفة ​القبس​ الكويتية، ان الأنظار تتّجه الى ​معراب​، حيث يقيم ​حزب القوات اللبنانية​ قداسه السنوي في ذكرى ​شهداء المقاومة المسيحية​، والذي سيكون فرصة لإجراء جردة حساب قواتية للتسوية الرئاسية وتفاهمات معراب مع ​التيار الوطني الحر​ ومحاولات العزل والتطويق التي يتعرّض لها "القوات".

وافاد مصدر قواتي لـ "القبس"، ان جعجع لن يساير او يهادن أحدا، بل سيسمي الأمور بأسمائها، وسيكون خطابه تأسيسياً لمرحلة جديدة، عنوانها الرئيسي: "لا حليف ولا صديق الا من يلتزم القوانين و​الدستور​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"القبس": جعجع لن يساير او يهادن أحدا بل سيسمي الأمور بأسمائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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