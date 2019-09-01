غانتس: لبنان سيكون مسؤولا عن اي هجوم ينطلق من اراضيه

حذر رئيس الاركان الاسرائيلي السابق بيني غانتس الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من مغبة التصعيد على حدود اسرائيل، ودعاه الى ان "يكون رحيما بلبنان".
وتوجه غانتز، منافس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية، إلى نصرالله بالقول: "كن رحيما بلبنان ولا تجعل الجيش الاسرائيلي يعيده للعصر الحجري"، مشيراً إلى أن "لبنان سيكون مسؤولا عن اي هجوم ينطلق من اراضيه".
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