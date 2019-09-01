غانتس: لبنان سيكون مسؤولا عن اي هجوم ينطلق من اراضيه

حذر رئيس الاركان الاسرائيلي السابق ​بيني غانتس​ الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ من مغبة التصعيد على حدود اسرائيل، ودعاه الى ان "يكون رحيما بلبنان".

وتوجه غانتز، منافس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية، إلى نصرالله بالقول: "كن رحيما بلبنان ولا تجعل ​الجيش الاسرائيلي​ يعيده للعصر الحجري"، مشيراً إلى أن "لبنان سيكون مسؤولا عن اي هجوم ينطلق من اراضيه".